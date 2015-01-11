Сделайте первый шаг к мечте – подайте заявку на грант.

Творческая мастерская, кинофестиваль или тактильный сад – предложите свою идею на конкурс #люди_и_города_ЯОК. Победители получат до трех миллионов рублей на воплощение своих идей от программы Росатома «Люди и города».

Кто может участвовать? Жители Озёрска – от школьников 14 лет до НКО и предпринимателей.

На какие проекты дают грант? На всё, что объединяет, развивает и радует: культура и творчество, образование и просвещение, безопасность, креативные и городские пространства, а также спецноминация «80 лет российскому атому». Максимальная сумма гранта – до трех миллионов рублей.

Не знаете, с чего начать? Подпишитесь на соцсети грантового конкурса – там вы найдёте готовые шаблоны проектов, видеоподкасты, вдохновляющие идеи и не только! ВК: @granty_ludi_goroda (Гранты «Люди и города»). ТГ: https://vk.cc/cNMZFJ – удвойте шансы на победу.

Помните: с небольшой идеи начинаются большие дела!

#гранты_люди_и_города #люди_в_Озёрске

Информация предоставлена: информационный центр ФГУП ПО "Маяк".