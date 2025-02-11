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Из-за чего утром человек испытывает эмоциональную подавленность

Почему хочется грустить уже после пробуждения

Просыпаться по утрам нужно бодрым, энергичным и готовым к прекрасным возможностям нового дня. Но что делать, если не все могут разделить этот утренний оптимизм из-за эмоциональной подавленности, грусти и даже плаксивости?

Конечно, проблемы с пробуждением и утренними настройками бывают в первую очередь связаны с недостатком сна. Если за прошедшую ночь вам не удалось выспаться или вы вовсе страдаете от хронического недосыпа, здесь уже не до подвигов.

При накопленном стрессе или длительной тревожности тоже может возникать утренняя подавленность. От постоянных переживаний, конфликтов или нерешенных проблем проработка мозгом этих «затыков» не прекращается и во время сна, что вызывает по утрам тяжесть, грусть и беспокойство.

«К основным причинам, из-за которых случается утренняя подавленность, относят изменения в гормональном фоне, происходящие с человеком, когда он спит. В утренние часы, когда мы только что проснулись, фиксируется максимальная концентрация стрессового кортизола. Это необходимо, чтобы организм проснулся и активизировался. При этом есть люди с чувствительностью к кортизолу, у которых от резкого выброса гормона развивается тревожность и подавленность»,— объясняют эндокринологи.

Также на состоянии организма сказывается серотонин, который понижен в утреннее время. Выработка гормона хорошего настроения начинается при воздействии естественного или искусственного, но яркого света.

«В месяцы короткого светового дня, когда просыпаться приходится еще в темноте, некоторые люди сталкиваются с подавленным настроением, причина которого в сезонном аффективном расстройстве»,— отмечают врачи.

Отразиться на состоянии после пробуждения способны не только позднее засыпание и недосып, как уже было сказано, но и алкоголь или тяжелая пища, которые вы употребили перед сном. Также, открыв глаза утром, не рекомендуется тут же браться за телефон, чтобы ознакомиться с новостями и сообщениями, — от этого растет тревожность и угнетенность.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/iz-za-chego-utrom-chelovek-ispytyvaet-emotsionalnuyu-podavlennost/