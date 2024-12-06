В честь Дня Героев Отечества озерчане возложили цветы к Вечному огню.

9 декабря жители собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто с честью и мужеством защищал нашу страну, как в прошлом, так и в настоящем. В торжественном мероприятии приняли участие глава округа Сергей Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, временно исполняющий обязанности заместителя командира войсковой части 3273 по военно-политической работе подполковник Евгений Осипов, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы протоирей Дмитрий Шорин и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

В Озерске у мемориального комплекса Вечный огонь собрались ветераны, военнослужащие, школьники и студенты.

Мероприятие в честь Дня Героев Отечества началось с государственного гимна России, который прозвучал в исполнении военного оркестра Росгвардии, возле памятника был выстроен почетный караул.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Под звуки торжественной музыки состоялось шествие, участники которого возложили к Вечному огню гирлянду из ели, венок и цветы.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/59745/