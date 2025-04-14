Фото: ИА «Первое областное»

Весь Урал «чёкает»: актер из Челябинска рассказал, как избавиться от говора.

Также узнаете, как побороть стеснение.

Уральский говор слышно сразу: торопливость, многоударность, слово «чё» вместо «что» чуть ли не в каждом предложении. Кто-то особенностей своей речи не замечает, кому-то они нравятся, а кто-то мечтает избавиться от местного колорита в языке. Специально ради тех, кто хочет научиться говорить красиво, журналист ИА «Первое областное» встретилась с актером НХТ Анатолием Коробейниковым.

Такой родной, такой уральский.

Речь у уральцев быстрая, но разная. Как нигде чувствуется колорит в пермском говоре. Челябинский от него все-таки отличается своей монотонностью.

«Урал весь „чёкает“, это однозначно. Более живые, размашистые интонационные конструкции характерны для пермяков. Челябинцы, как южане, говорят монотоннее. В нашей речи меньше интонационных перепадов. Южноуральцы как будто зажатее, скупее на проявление эмоций в речи»,— говорит актер.

Причины быстрой речи на Южном Урале связывают с культурными особенностями, менталитетом. Кто любит очереди в поликлиниках, в магазинах или пробки? Так же нам не нравится ждать, когда собеседник растягивает предложения.

Между прочим, такой медленный темп, сокращение первого звука и растягивание второго — это модный, «мъсковский» говор. Дикторы, радио- и телеведущие из регионов специально ставят речь, чтобы она походила на столичную.

Как избавиться от южноуральского говора?

Чтобы челябинцам прийти к нормативам правильной устной речи, есть три простых правила.

«В первую очередь надо работать над подвижностью нижней челюсти и всего речевого аппарата. Есть классические театральные упражнения с винной пробкой для сценической речи. Это отлично работает. Нужно зажать пробку между зубами и произносить текст, в первую очередь чистоговорки и скороговорки»,— рассказывает Анатолий Коробейников.

Чистоговорки направлены на одну группу звуков, чтобы отрабатывать произношение сложных буквенных сочетаний и однотипных звуков С, Ч, Ш, З, Н, Б и так далее.

«Вторым этапом нужно побороть многоударность. Это особенность речи, при которой каждый слог выделен равнозначно. В этом случае не нужно обращать пристальное внимание на безударные гласные»,— отмечает актер.

Самым сложным этапом специалист называет работу с темпом речи.

«Мы говорим как скороговоркой, необходимо речь делать размеренной. Следует расширять кругозор с точки зрения звучания родной речи. Очень хорошо в этом случае помогает советская киноклассика 60—80-х годов»,— говорит Анатолий Коробейников.

Как не бояться говорить?

Также есть те, кто хочет научиться говорить увереннее даже при своем колоритном говоре. Актер театра рассказал «Первому областному», как перестать бояться.

«В театре у нас есть любимая поговорка: чтобы бегать, надо бегать. Так и в жизни: чтобы что-то делать хорошо, надо это хотя бы делать. Чем больше этим занимаешься, тем лучше оно у тебя получается. Но когда вы еще чему-то не научились, заставьте думать всех вокруг, и себя в первую очередь, что вы ас в этом деле»,— советует Анатолий Коробейников.

Стать хорошим оратором, помимо уверенности, помогает начитанность. Также актер советует знакомиться с новыми людьми и разговаривать с ними.

«Найдите новое хобби, научитесь кататься на велосипеде, познакомьтесь с кем-нибудь в непривычном или в привычном для вас месте, поговорите с тем, с кем раньше не общались. Тогда будет легче находить в себе силы для того, чтобы быть, а не казаться»,— отмечает Анатолий Коробейников.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ves-ural-chyekaet-akter-iz-chelyabinska-rasskazal-kak-izbavitsya-ot-govora/