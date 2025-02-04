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Как отучить ребенка от гаджетов по методике челябинского психолога.

От привычки жить в телефоне помогут несколько житейских способов.

Гаджеты стали частью жизни взрослых и детей. Незаметно они поглощают большую часть нашего времени. Специалист по детско-родительским отношениям Алия Хажиева из Челябинска для информагентства «Первое областное» рассказала, как избавить ребенка от привычки непрерывно смотреть в экран.

«Мы знаем, что шоколад — это вкусно и допустимо. Но одним шоколадом ребенка кормить никто не будет. Вот так же и с гаджетами. Бесконтрольное использование смартфонов и компьютера таит в себе опасность. Ребенок замыкается, а иногда становится неуправляемым»,— говорит Алия Хажиева.

Она поясняет, что люди в телефоне — социальных сетях, видео — находят недостающие им эмоции, те чувства, которых им не хватает в жизни.

«Что делают родители, когда видят, что у ребенка развивается компьютерная и телефонная зависимость? Они отбирают все гаджеты, пытаясь его полностью оградить от них. И в результате становятся врагами в глазах своего ребенка. Вместо жесткого прессинга нужно мягко „вытаскивать“ его из гаджета, сохранив доверие и дружбу»,— пояснила она.

Самый главный, по мнению психолога, метод — выполнять самим то, что требуете от детей.

«Если вы хотите, чтобы ваш ребенок изменил свое поведение и перестал тратить много времени на телефон или компьютер, начните с изменений себя. Ведь отец и мать — главный пример для ребенка. Доказывайте ребенку собственным примером, что в жизни также полно интересных занятий, кроме планшета, телефона и компьютера»,— советует психолог.

По методике Алии Хажиевой в доме обязательно нужно сделать свободную от гаджетов зону: кухню, столовую или гостиную. Например, на кухне мы сдаем телефон, чтобы никто — ни один родитель, ни бабушка, ни дедушка — не мог им пользоваться. Дети могут сами установить штрафные санкции за нарушения. Можно спросить: «А если ты или я нарушим это правило, какое наказание будет справедливым?» Важно, чтобы наказание было равным для всех членов семьи (помыть посуду после всех или купить что-то к чаю). Постепенно семья вновь научится общаться за столом, проводить время вместе, не отвлекаясь на телефоны или телевизор.

Психолог предлагает еще несколько уловок, которые постепенно уменьшат времяпровождение ребенка в гаджетах. Например, нужно строго ограничить экранное время, но не округлять его до 30 минут в день, а выбирать точный интервал — 36 минут, 46 минут. Так больше создается эмоция контроля, то есть человек начинает сам себя контролировать, когда не привязан к конкретному какому-то ровному числу.

«При этом нужно выступать в роли разведчика: не выключать сразу после истечения оговоренного времени, а подходить и напоминать: осталось 12 минут, на каком ты этапе, кто выигрывает и так далее. Так установится эмоциональная связь с ребенком, и переключение от игры уже не будет столь болезненным, если делать это резко и без предупреждения»,

— говорит психолог.

Также нужно удалить все игровые приложения из смартфона, установить их на стационарный компьютер или планшет, причем на английском языке. Теперь процесс подготовки к игре нужно превратить в ритуал: оговорить экранное время, перед запуском игры протереть компьютер, придумать еще какие-нибудь ритуалы.

Если ребенок играет с планшетом, то нужно придумать ему место для хранения, убирать его в чехол каждый раз после игр. Обращаться с техникой аккуратно, избегать механических повреждений и бережно хранить. Такой подход Алия еще называет «яйцо Фаберже».

Обязательно нужно исключить экранное время перед сном. Можно придумать в семье правило: 20:00 — все сдают смартфоны.

Главный принцип, который должны соблюдать взрослые, — быть примером для своих детей.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-otuchit-rebenka-ot-gadzhetov-po-metodike-chelyabinskogo-psikhologa/