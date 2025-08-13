Сварщик в Миассе создает 3-метрового металлического Цоя.

Фото: медиахолдинг «Первый областной»

15 августа — день, который объединяет поклонников Виктора Цоя разных возрастов. В этот день вспоминают о его жизни и творчестве все те, кто навсегда околдован магией его песен.

Один из таких поклонников живет в Миассе. Эдуард Таджидинов, сварщик по металлу и художник в душе, сейчас работает над статуей Виктора Цоя, песни которого любил с детства.

«Высота статуи будет три метра, а на струнах гитары в руках металлического Цоя можно будет даже сыграть», — говорит Эдуард.

Он добавляет, что создание статуи станет не только данью памяти великому музыканту, но и способом вдохновить новое поколение, которое продолжает ценить творчество Виктора Цоя и его влияние на музыку.

Продолжают любить музыканта и в Челябинске. В переходе на площади Революции радует глаз и сердце граффити, посвященное Цою.

Еще один портрет с цитатами из песен группы «Кино» появился пять лет назад на стене трансформаторной будки по улице Свободы — его автором стал челябинский граффити-художник Тимур Абдуллаев.

