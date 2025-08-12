» Оперативная обстановка.

Сегодня среда 13 августа 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 10° С
• атмосферное давление 733 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 99 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Малая 1,3,4,5,6, Гайдара 18, Дзержинского 59-3п с 9 час до окончания.
Луначарского 1-4п, К Маркса 17-1,2п с 9 до 12 часов
Цветочная 6-3п с 9 до 13 часов
Дзержинского 35-10,11,12п с 13 до окончания
2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Гайдара 18, Дзержинского 59-3п, Луначарского 23,25,27 с 9 час до окончания
Луначарского 1-4п, К Маркса 17-1,2п с 9 до 12 часов
Цветочная 6-3п с 9 до 13 часов
Семенова 13, Дзержинского 35-10,11,12п с 13 до окончания
Уважаемые жители !
По данным Челябинского ЦГМС : сегодня днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди*, сильные ливни*, грозы, град.
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 августа 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами кратковременные дожди, на западе до сильных, грозы, днем по всей территории кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, в горах и низинах до +5°, днём +18,+23°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: днем 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие трое суток (13-15 августа) в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 13-15 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 1 и 4 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Биологическая опасность
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 обращения.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61766/