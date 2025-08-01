2025-08-04PKT10:48:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. 1. Сегодня понедельник 04 августа 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 8° С • атмосферное давление 747 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 0 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Комсомольская 6,7,8а,10,10а,11,13, с 9 до окончания Гайдара 4 с 9 до 12 часов Дзержинского 35-1,2п с 9 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Комсомольская 10,11,13, Мишенкова5,8,10, Колыванова 13, с 15 по 31 с 8 до 17 часов Дзержинского 56 с 1 по 6п, Луначарского 23 с 5 по 8п с 9 до 12 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Горная 23,25, Монтажников 32,34 с 9 до окончания Гайдара 4, Луначарского 23-6п с 9 до 12 часов Дзержинского 35-1,2п с 9 до 13 часов 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 августа 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, возможны грозы, днём без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днём южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, в горах и низинах до +5°, днём +23,+28°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1 и 3 классы пожарной опасности. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61693/ kseniya.prikina 2025-08-04PKT10:48:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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