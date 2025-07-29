Оперативная обстановка на 30.07.2025 год.

1. Сегодня среда 30 июля 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 15° С
• атмосферное давление 734 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 90 %
• ветер северный, северо-восточный 7 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения К. Маркса 13-1,2п., К. Маркса 32-9,10п. с 9 до 14 часов
Иртяшская 7-5п., Дзержинского 35-1,2п. с 9 до окончания
К.Маркса 6, 8, 10, Луначарского 23 с 9-30 до окончания
Октябрьская 8-5п. с 11 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 13-5п. с 9 до 12 часов
К. Маркса 13-1,2п., К. Маркса 32-9,10п. с 9 до 14 часов
Иртяшская 7-5п., Дзержинского 35-1,2п. с 9 до окончания
Октябрьская 8-5п. с 11 до 13 часов
Вниманию автомобилистов!
До устранения неисправностей не будет работать светофорный объект на перекрестке ул. Дзержинского – ул. Кыштымская. Просьба к водителям руководствоваться дорожными знаками.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 июля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +12°,+17°, днём от +16°, до +21°, на юге до +24°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 30 июля – 1 августа на крайнем юге Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1 и 4 классы пожарной опасности.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 196 обращений.
Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61669/