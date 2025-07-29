Оперативная обстановка на 30.07.2025 год.

1. Сегодня среда 30 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 15° С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90 %

• ветер северный, северо-восточный 7 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К. Маркса 13-1,2п., К. Маркса 32-9,10п. с 9 до 14 часов

Иртяшская 7-5п., Дзержинского 35-1,2п. с 9 до окончания

К.Маркса 6, 8, 10, Луначарского 23 с 9-30 до окончания

Октябрьская 8-5п. с 11 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 13-5п. с 9 до 12 часов

К. Маркса 13-1,2п., К. Маркса 32-9,10п. с 9 до 14 часов

Иртяшская 7-5п., Дзержинского 35-1,2п. с 9 до окончания

Октябрьская 8-5п. с 11 до 13 часов

Вниманию автомобилистов!

До устранения неисправностей не будет работать светофорный объект на перекрестке ул. Дзержинского – ул. Кыштымская. Просьба к водителям руководствоваться дорожными знаками.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +12°,+17°, днём от +16°, до +21°, на юге до +24°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 30 июля – 1 августа на крайнем юге Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1 и 4 классы пожарной опасности.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 196 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61669/