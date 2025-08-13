Обратная связь Пятница, 15 августа, 18:57
| Общественная жизнь

Сварщик в Миассе создает 3-метрового металлического Цоя.

На струнах огромной гитары можно будет даже сыграть. Подробнее

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 15.08.2025

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС.  Подробнее

| Общественная жизнь

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату».

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату». На суд зрителей фестиваля представят 11 постановок. Подробнее

| Общественная жизнь

На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер.

Уже 35-й муниципалитет принял у себя праздник «Челябинская область — большая семья». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

Депутаты активно обсуждают вопрос об их замене. Подробнее

| Губерния

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку.

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 13.08.2025 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинске проведут фестиваль-турнир по пляжному волейболу.

В Челябинске проведут фестиваль-турнир по пляжному волейболу.

Фото: Ночная волейбольная лига (vk.com/volley_topolinka)

Волейбольные команды из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также гости из Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга станут участниками первого на Южном Урале фестивале пляжного волейбола. Турнир «Гран-при Микст» состоится 16—17 августа на площадке у стадиона имени Колющенко в Челябинске, сообщают организаторы соревнований.

Турнир пройдет в течение двух дней на двух волейбольных площадках — «хард» и «лайт». В каждой из них представлены две пары спортсменов. Матчи пройдут в миксте, то есть смешанном разряде, в котором один участник мужчина, а другой — женщина.

Состав участников практически сформирован. Уже известно, что в южноуральскую столицу приедут спортсмены из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Игры пройдут на площадках для пляжного волейбола на стадионе имени Колющенко. Вход для зрителей свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinske-provedut-festival-turnir-po-plyazhnomu-voleybolu/

2025-08-15PKT10:25:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, спорт.

