| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

1. Сегодня четверг 14 августа 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +10° С

• атмосферное давление 730 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 100%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Калинина 9,11,13, Семенова 14,16,18, Октябрьская 8 с 9 час до окончания

Уральская 11,13,16,20 с 9:30 до окончания

2 В сетях электроснабжения К.Маркса 27-1,2п с 9 час до окончания

Свердлова 43,45,47, Студенческая 9, Менделеева 10 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 50,59-3п, К.Маркса 6,8,10 с 9 час до окончания

Уважаемые жители!

По данным Челябинского ЦГМС: сегодня днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 14 августа 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозах локально до 18 м/с. Температура воздуха ночью от +9° до +14°, днём от +17° до +22°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: Ночью и днем 14 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах локально усиление ветра до 18 м/с.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие трое суток (13-15 августа) в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 13-15 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 1 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 184 обращения.

