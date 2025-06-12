Оперативная обстановка на 17.06.2025 год.

1. Сегодня вторник 17 июня 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 15° С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 8 ДТП с 1 пострадавшим.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Иртяшская 3,10, Семенова 7 с 9 час до 12 часов

Дзержинского 59 – 5п с 9 час до 13 часов

2 В сетях электроснабжения

Ленина 12,14,16,18,20,22, Мишенкова 1,3,4/2 с 8 час до 17 часов

К.Маркса 32 – 4,5,6 п-ды с 9 час до 12 часов

Свердлова 23, Лермонтова 18, Советская 21, 23, 23а, 25а с 13 час до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Дзержинского 32-1,2п-ды, 34,36, Иртяшская 3,10, Семенова 7 с 9 час до 12 часов

Гайдара 11, Дзержинского 59 – 5п с 9 час до 13 часов

По данным Челябинского ЦГМС:

17-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), в отдельных районах, сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса).

Ночью и днём 17 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, днем усиление ветра до 18 м/с.

Уважаемые жители!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 17 июня 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём северный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19°, в низинах до +11°, днём +19,+24°, на юге до +27°.

НЯ: Ночью и днём 17 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, днем усиление ветра до 18 м/с.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: Возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 17-20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: 17-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).

Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1, 3, 4 и 5 классы пожарной опасности.

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 153 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61352/