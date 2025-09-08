Обратная связь Среда, 10 сентября, 09:55
| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.09.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинск из Музеев Московского Кремля привезут личные вещи патриарха Никона.

Выставка «Царь и Патриарх» будет посвящена отношениям церкви и власти в XVI—XVIII веках. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Более 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на Южном Урале.

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. Подробнее

| Общественная жизнь

Более 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на Южном Урале.

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 8 по 14 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.

Однако середина будет вполне осенней — пасмурной и с дождями. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

 Фото: администрация Коркинского округа

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. Традиционно мероприятие посвятили праздничным событиям — Дню города и Дню шахтера. В соревнованиях приняли участие свыше 80 спортсменов из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Еманжелинска, Южноуральска и Учалов (Башкортостан).

Как отмечают в администрации Коркинского округа, трасса «Вираж» была тщательно подготовлена к соревнованиям — здесь скосили траву и выровняли дорогу. Благодаря утреннему дождю, поливать трассу не потребовалось, что избавило участников и зрителей от пыли и создало идеальные условия для мотокросса.

Председатель региональной Федерации мотоциклетного спорта Александр Платонов не только организовал соревнования, но и сам принял в них участие под номером 5. Он сам является мастером спорта международного класса (1983), заслуженным тренером России и отличником физкультуры и спорта, а также носит статус 17-кратного чемпиона РФ по мотокроссу.

Глава Коркинского округа Александр Орел рассказал в социальных сетях, что после соревнований обсудил с Александром Платоновым новые возможности для развития мотоспорта в округе.

— Важнейшая задача — привлечение к мотоспорту подростков, которые должны ездить на спортбайках не по нашим улицам, а по специальным трассам. Будем ее решать! — акцентировал Александр Орел.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1135533/

2025-09-09PKT10:37:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

