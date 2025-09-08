Фото: администрация Коркинского округа

Более 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на Южном Урале.

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. Традиционно мероприятие посвятили праздничным событиям — Дню города и Дню шахтера. В соревнованиях приняли участие свыше 80 спортсменов из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Еманжелинска, Южноуральска и Учалов (Башкортостан).

Как отмечают в администрации Коркинского округа, трасса «Вираж» была тщательно подготовлена к соревнованиям — здесь скосили траву и выровняли дорогу. Благодаря утреннему дождю, поливать трассу не потребовалось, что избавило участников и зрителей от пыли и создало идеальные условия для мотокросса.

Председатель региональной Федерации мотоциклетного спорта Александр Платонов не только организовал соревнования, но и сам принял в них участие под номером 5. Он сам является мастером спорта международного класса (1983), заслуженным тренером России и отличником физкультуры и спорта, а также носит статус 17-кратного чемпиона РФ по мотокроссу.

Глава Коркинского округа Александр Орел рассказал в социальных сетях, что после соревнований обсудил с Александром Платоновым новые возможности для развития мотоспорта в округе.

— Важнейшая задача — привлечение к мотоспорту подростков, которые должны ездить на спортбайках не по нашим улицам, а по специальным трассам. Будем ее решать! — акцентировал Александр Орел.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1135533/