2026-09-11PKT09:07:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 11 сентября 2026 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 10 °С • атмосферное давление 745 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 98 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 11 Вид отключения адреса время отключения В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53, 56-3п, Карла Маркса 4, 20-6п. с 9 час до окончания Гайдара 6-2п, 27-2п., Карла Маркса 27-2п.Дзержинского 56-7п. с 9 час до 14 час Октябрьская 15 а-2п. С 13 час до 16 час 2 В сетях электроснабжения База урса, Кыштымская с 26 по 42 Октябрьская 41 с 09 до 16 час 3 В сетях горячего водоснабжения Дзержинского 56-3п, Карла Маркса 20-6п с 9 час до окончания Гайдара 6-2п, 27-2п., Карла Маркса 27-2п. С 9 час до 14 час Октябрьская 15 а-2п. С 13 час до 16 час Вниманию Озерчан! В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей; загрязнять и засорять водоемы; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;  подавать крики ложной тревоги;  плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;  оставлять детей без присмотра взрослых. Несколько советов по вызову аварийных служб. Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее. Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, туманы, днём небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от +6° до +11°, в горах и низинах до +1°, днем от +16° до +21°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: на реках области будет понижение уровней воды, уменьшение водности, притока воды к прудам и водохранилищам. Лесопожарная обстановка: НЯ: 11 сентября в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 11 сентября в южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 3-7 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 1, 3, 4 и 5 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского, Копейского, Миасского, Троицкого городских округов, Карталинского, Красноармейского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Коркинского, Сосновского, Чесменского, муниципальных округов. Опасные инфекционные заболевания животных: в связи с неблагоприятной обстановкой по лейкозу КРС и высокопатогенному гриппу птиц сохраняется вероятность заболевания на территории Челябинской области. Наибольшая вероятность на территории Еткульского, Аргаяшского, Кунашакского, Увельского муниципальных округов, Челябинского городского округа. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/ kseniya.prikina 2026-09-11PKT09:07:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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Оперативная обстановка.