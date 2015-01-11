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В Челябинской области восстанавливать леса будут на неиспользуемых сельхозземлях.

Согласно постановлению правительства России, земли, более непригодные для сельского хозяйства, могут быть использованы для воспроизводства лесов. В 2024 году в Челябинской области специальная комиссия рассмотрела семь заявлений на такое использование, шесть из них были одобрены. Это позволит восстановить леса на территории площадью почти в 400 гектаров.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу новый закон, вводящий ограничения на перевод таких земель в другие категории и их изъятие для строительства или добычи полезных ископаемых.

Как объяснили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, новое законодательство запрещает перевод сельхозугодий в категорию земель для добычи распространенных полезных ископаемых, таких как песок и глина. Также ужесточаются правила изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. Исключение составляют участки, непригодные для сельскохозяйственного производства, например, загрязненные химическими веществами или подвергшиеся деградации.

В 2024 году на Южном Урале было выявлено четыре незаконных карьера общей площадью 13,2 гектара. Два участка уже переведены в земли промышленности, а остальные два подлежат рекультивации.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин сообщил, что в этом году лесовосстановительный сезон в регионе начался на две недели раньше обычного: Карталинский, Пластовский и Увельский лесхозы уже высадили саженцы деревьев на общей площади в 52 гектара.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132677/