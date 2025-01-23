Блочно-модульную лыжную базу откроют в Кыштыме осенью.Решение о строительстве блочно-модульной лыжной базы на улице Пеньковка было принято во время визита губернатора в Кыштым в июне прошлого года. Подробнее
Обновление приложения «Госуслуги Дом» упрощает южноуральцам управление жильем.В начале января в мобильном приложении «Госуслуги Дом», созданного для решения вопросов ЖКХ, появилась новая функция гостевого доступа. Подробнее
В первом в 2025 году выпуске легендарной программы "Поедим"дебютировала новая ведущая команды УКС-ТВ Анастасия Поддубная. Вместе с шеф-поваром ресторана "Чин-чин" Алексеем Шкуриным они приготовили куриные сердечки с гарниром и в виде шашлычка. Подробнее