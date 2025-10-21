Обратная связь Четверг, 23 октября, 04:48
| Общественная жизнь

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

| Общественная жизнь

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

На портале «Госуслуги» собраны все доступные инструменты борьбы с киберпреступниками. Подробнее

| Общественная жизнь

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Регион окажется под влиянием антициклона.

Тепло и сухо будет в Челябинской области на предпоследней неделе октября. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 20.10.2025 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Экспозиция включает облачения российских правителей и духовных лидеров, а также уникальные предметы быта, иконы и церковную утварь.

Среди уникальных экспонатов, заслуживающих особого внимания гостя выставки, — клобук Патриарха Филарета, золотой ковш Бориса Годунова и необычные часы императора Петра I. Помочь разобраться в том, как использовались те или иные предметы или какое значение имели реликвии, помогут опытные экскурсоводы. Они же расскажут гостям выставки, как развивалась история взаимоотношений Церкви и государства.

Открыла выставку в Челябинске гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. По ее словам, в экспозицию попали ценные реликвии, которые никогда прежде не покидали стен Кремля, а также специально отреставрированные для выставки экспонаты.

На открытии выставки присутствовали митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, глава Челябинска Алексей Лошкин, министр культуры Алексей Бетехтин и основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

— Познакомившись с экспонатами выставки, свидетельствующей о мощи Российского государства и о святости Русской православной церкви, невольно приходит в голову мысль: ведь именно на этой симфонии должно строиться наше Отечество. Церковь не может быть отделена от Отечества и от народа: так уж повелось в нашей стране, что мы всегда стремимся к Богу, всегда ищем, как достичь Царства Небесного. И эта выставка показывает уникальный путь, который проходила наша Церковь в период патриаршества, и значение служения Святейшего Патриарха для Отечества, — комментирует митрополит Алексий.

Выставка «Царь и Патриарх» — восьмой проект Музеев Московского Кремля в Челябинске. Она продлится до 11 января 2026 года.

Подробно о выставке организаторы ранее рассказали на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Тогда стало известно, что уже через год Музеи Московского Кремля привезут в Челябинск выставку, посвященную символике синего цвета в русской придворной культуре, а в 2027 году — выставку о золоте.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136434/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск спортивный. Кросс нации-2025.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Паркфест.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги