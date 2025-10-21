Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Экспозиция включает облачения российских правителей и духовных лидеров, а также уникальные предметы быта, иконы и церковную утварь.

Среди уникальных экспонатов, заслуживающих особого внимания гостя выставки, — клобук Патриарха Филарета, золотой ковш Бориса Годунова и необычные часы императора Петра I. Помочь разобраться в том, как использовались те или иные предметы или какое значение имели реликвии, помогут опытные экскурсоводы. Они же расскажут гостям выставки, как развивалась история взаимоотношений Церкви и государства.

Открыла выставку в Челябинске гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. По ее словам, в экспозицию попали ценные реликвии, которые никогда прежде не покидали стен Кремля, а также специально отреставрированные для выставки экспонаты.

На открытии выставки присутствовали митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, глава Челябинска Алексей Лошкин, министр культуры Алексей Бетехтин и основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

— Познакомившись с экспонатами выставки, свидетельствующей о мощи Российского государства и о святости Русской православной церкви, невольно приходит в голову мысль: ведь именно на этой симфонии должно строиться наше Отечество. Церковь не может быть отделена от Отечества и от народа: так уж повелось в нашей стране, что мы всегда стремимся к Богу, всегда ищем, как достичь Царства Небесного. И эта выставка показывает уникальный путь, который проходила наша Церковь в период патриаршества, и значение служения Святейшего Патриарха для Отечества, — комментирует митрополит Алексий.

Выставка «Царь и Патриарх» — восьмой проект Музеев Московского Кремля в Челябинске. Она продлится до 11 января 2026 года.

Подробно о выставке организаторы ранее рассказали на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Тогда стало известно, что уже через год Музеи Московского Кремля привезут в Челябинск выставку, посвященную символике синего цвета в русской придворной культуре, а в 2027 году — выставку о золоте.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136434/