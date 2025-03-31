Фото: телеграм-канал СНТ «Касарги», авторы Юрий и Андрей.

Две сотни клещей нашли за час: в Челябинской области небывалое нашествие паукообразных.

«Такого никогда не было», «Рассадник клещей какой-то!», «Они целыми семьями на траве сидят». Так восклицают дачники СНТ «Касарги» в Сосновском районе, делясь в садовом чате фото клещей. Ранняя весна пробудила опасных переносчиков болезней и вирусов, однако количество членистоногих просто поражает.

Как ранее сообщала «Губерния», в областном управлении Роспотребнадзора сразу не исключали вероятности, что в этом году сезон клещей может начаться заметно раньше. Обычно опасные насекомые на Южном Урале просыпаются во второй половине апреля, но в 2025 году их активность проявилась уже в марте. Причина тому — малоснежная теплая зима и раннее потепление.

Однако клещи не просто проснулись — их очень много. К примеру, в телеграм-канале СНТ «Касарги» садоводы выкладывают фото этих опасных паукообразных. Например, Юрий публикует снимок, на котором целая семья клещей.

— Прошли по первой улице вдоль озера, — комментирует он.

Другой садовод, Андрей, сообщает, что прошел вдоль забора СНТ метров 150 и обнаружил несчетное количество этих членистоногих.

— Две сотни клещей сожгли зажигалкой. Срезаешь колосок, на котором твари, выносишь на дорогу и сжигаешь дотла. И это примерно за час. Я такого еще не встречал,— пишет он.

— Страшно, рассадник клещей какой-то! Их с каждым годом становится намного больше, — отвечает Регина, комментируя фото.

Обработку от клещей в СНТ (и в этом, и в других), конечно, сделают. Обычно такие работы проводили перед майскими праздниками. В этом году придется обрабатывать раньше, но для этого нужны определенные круглосуточные плюсовые температуры.

Эффективной защитой от клещевых инфекций является прививка. Также при выходе в лесные территории, во время нахождения в парковой зоне, даже на собственном огороде или садовом участке надо соблюдать меры предосторожности: обрабатываться специальным репеллентом и носить одежду, способную закрыть все участки тела от клеща.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132395/