Оперативная обстановка на 20.06.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 19 июня 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 15 ° С
• атмосферное давление 728 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 97%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения
К.Маркса 10-2п, Горная 25 с 9 до 12 часов
Калинина 6-1,2,3п-ды с 10 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения
Луначарского 23 с 1 по 4 п-ды с 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 1-1,2,3 п-ды, К.Маркса 5, Еловая 3 с 9 час до окончания
К.Маркса 10-2п, Горная 25 с 9 до 12 часов
Луначарского 21-1,2 п-ды с 10 до 12 часов
Калинина 6-1,2,3п-ды с 10 до 14 часов
Луначарского 21-3,4 п-ды с 14 до 16 часов
Вниманию озерчан!
Днем 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.
Вниманию автомобилистов!
В связи с ремонтными работами на ж/д переезде №1 по ул. Кыштымская (в р-не домика Лесника) с 08:00 ч. 23.06.2025 г. до 16:00 ч. 26.06.2025 г. будет изменено движение автотранспорта:
- КПП - 1 ул. Булдымска, ул. Березовая, шоссе Татышское и так же в обратном направлении.
Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути через КПП – 2 и КПП – 3.
Для пассажиров рейсового автобуса № 196 (г. Озерск – г. Кыштым) будет организовано челночное движение двумя автобусами с пересадкой в р-не ж/д переезда и далее следование по маршруту в оба направления.
Вниманию жителей!
23 и 24 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
Уважаемые жители!
В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водоемы;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
оставлять детей без присмотра взрослых
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 июня 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +11° до +16°, днём от +20° до +25°.
НЯ: 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: Возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 19-20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: 19-20 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).
Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1, 3, 4 и 5 классы пожарной опасности.
.Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 186 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61364/