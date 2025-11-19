Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск».

Научную конференцию в Челябинске посвятят легендарному каслинскому павильону

Презентационная реплика чугунного павильона представлена на выставке «Чугунное кружево».

Сегодня, 20 ноября, в Челябинске состоится XVI Всероссийская научная конференция «Гороховские чтения», участниками которой станут десятки ученых всего Урала и других российских округов. Посвятят конференцию легендарному каслинскому чугунному павильону, который 125 лет назад завоевал главный приз на Всемирной промышленной выставке в Париже, поразив всех мастерством каслинских умельцев.

Отметим, что каслинский павильон сегодня хранится в Музее изобразительных искусств в Екатеринбурге и до сих пор привлекает внимание туристов со всей России, а также зарубежных гостей. Он зарегистрирован ЮНЕСКО как единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна в составе музейной коллекции. Подробнее о павильоне можно прочитать в нашем материале.

К слову, на той же выставке в Париже в 1900 году изящный павильон дополняла известная скульптура «Россия», созданная скульптором Николаем Лаверецким. По итогам выставки, завоевавший гран-при чугунный павильон и «Россию» хотел приобрести президент Франции Эмиль Лубе, но получил отказ от возглавлявшего делегацию Кыштымского горного округа инженера Павла Карпинского. «Россия» не продается!», — ответил тогда на предложение президента Франции Карпинский.

Как отмечают организаторы научной конференции «Гороховские чтения», за век с четвертью крылатая фраза «Россия не продается!» не растеряла своей актуальности, а приобрела еще более значительный смысл.

На форуме в Челябинске ученым предстоит обсудить вопросы истории, культуры, образования и музейного дела. Будет представлено свыше 40 докладов в трех секциях, которые пройдут на разных площадках Государственного исторического музея Южного Урала.

Кроме того, на форуме также состоится презентация трех новых научно-популярных книг, написанных сотрудниками музея. Так, издание «Касли: чугунные покорители Парижа» представит журналист и директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников. Сотрудники музея — кандидат исторических наук Екатерина Шумская и краевед Владислав Демаков — представят книги «Одигитриевский женский монастырь в контексте российской истории» и «Семейные хроники: воспоминания Зои Федоровны Журба о своих родственниках».

В самом начале научной конференции будут объявлены победители областного конкурса грантов на написание студенческих научно-исследовательских работ по материалам фондов Государственного исторического музея Южного Урала. Гранты на научные изыскания получат трое молодых ученых.

— Я верю, что среди молодежи есть талантливые ребята, которые уже сегодня могут писать полноценные научные статьи по истории Челябинской области. И музей не просто профинансирует эти исследования, но и присмотрится к будущим ученым, отметив наиболее перспективных авторов с точки зрения их будущего трудоустройства, — поясняет директор музея Полина Глинских.

Добавим, ежегодная научная конференция «Гороховские чтения» проводится Государственным историческим музеем Южного Урала при поддержке министерства культуры Челябинской области и названа в честь первого директора музея Ивана Горохова (1884-1970).

