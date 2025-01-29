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В Челябинской области создано спецподразделение для развития туризма.

ГУКРТ станет правопреемником правительства региона в данной сфере.

Развитием туризма и всей связанной с этой сферой работой на Южном Урале будет заниматься отдельное подразделение. С 1 февраля в регионе заработает Главное управление координации туризма в Челябинской области, сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на постановление губернатора.

Штатная численность ГУКРТ — 27 человек. Основной задачей определена реализация единой государственной политики в сфере туризма на территории региона, говорится в документе.

Среди приоритетов вновь созданного подразделения — оказание содействия развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сфере туризма: стратегическое планирование и создание благоприятных условий для развития туристской индустрии; продвижение туристских продуктов региона на внутреннем и мировом рынках; поддержка приоритетных направлений развития туризма на территории области, в том числе социального, сельского, детского и самостоятельного туризма.

В сфере ответственности нового Главного управления будут также создание туристских информационных центров, разработка системы навигации и ориентирования в сфере туризма области; разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов, в том числе для групп с детьми и т. д.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/politika/v-chelyabinskoy-oblasti-sozdano-spetspodrazdelenie-dlya-razvitiya-turizma/