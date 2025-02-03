Фото: личный архив героя публикации.

Врач из Москвы переехала в Чебаркуль и почувствовала жизнь.

Семья перевезла четверых детей и стала счастливее.

Супруги Неджафовы воспитывают пятерых детей, оба в Москве — успешные врачи, вели прием в частных клиниках. Переезд в небольшой город стал для них актуален, когда родители поняли, что жизнь проходит в пробках. Почему именно Чебаркуль, Екатерина Неджафова рассказала информагентству «Первое областное».

«Здесь рекрутеры были круче. Нам с мужем сделали такое предложение, так уговаривали, что мы были покорены»,— смеется Екатерина.

Семья рассматривала переезд в небольшой город в первую очередь для развития детей. Старшая 17-летняя дочь осталась в столице, а четверо теперь самостоятельно ходят в школу, в секции, на тренировки и кружки.

«Мы ушли от пробок, нянь, бабушек и дедушек. Дети здесь гораздо самостоятельнее. Все нужные им центры — в шаговой доступности. Это здорово закаляет детей, они стали ходить пешком и планировать свое время. Здесь ближе природа»,

— говорит Екатерина.

Она рассказывает, что семья стала успевать проводить время вне города. Каждые выходные супруги выезжают за пределы Чебаркуля и показывают детям горы, озера, реки.

Ребята четырех, шести, восьми и десяти лет посещают секции, музыкальную школу. Екатерина признается, что важным пунктом в выборе города для переезда было наличие хоккейного центра.

«Дети прекрасно адаптировались. В столице никто из них никогда не оставался дома один, теперь совершенно спокойно каждый живет по своему графику, при этом у нас стало больше времени быть вместе»,

— говорит женщина.

Семью пригласили в Чебаркуль по программе «Земский доктор». На собеседование пригласили Екатерину, но после встречи с руководством больницы с предложениями о трудоустройстве вышли оба супруга.

«При графике 5/2 мы успеваем жить. Каждые выходные мы проводим время с семьей. Я сейчас с уверенностью могу сказать, что тех целей, которые мы ставили перед собой во время переезда, мы добились. У мужа здесь карьерный рост, у меня больше возможностей для развития. Например, у меня несколько специализаций, в той же Москве коллеги не будут делиться своим опытом, там очень жесткая конкуренция. А здесь все готовы поделиться своими знаниями, потому что здесь ты нужен»,— поясняет Екатерина.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vrach-iz-moskvy-pereekhala-v-chebarkul-i-pochuvstvovala-zhizn/