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Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

26 июня команда Регионального центра компетенций по вопросам городской среды Челябинской области во главе с директором Анной Дюковой оценила ход реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса в Озерске – благоустройство городского пруда на проспекте К. Маркса "Энергия воды".

Поскольку проект «Энергия воды» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил средства из федерального бюджета, его реализацию курирует Региональный Центр компетенций по вопросам городской среды Челябинской области. На первоначальном этапе специалисты Центра помогали муниципалитетам разрабатывать проектно-сметную документацию. На этапе реализации – выезжают на территорию, смотрят насколько строящийся объект соответствует концептуальному решению.

– Пока у Озерска, из всех городов-победителей этого года, самый крупный процент реализации проекта, поэтому к вам мы поехали в последнюю очередь, чтобы посмотреть и оценить результат по сравнению с другими городами. Реализация хорошая, в текущем режиме видно, что подрядчик работает на объекте с большой командой, пока вопросов у нас не возникло, – отметила Анна Дюкова.

Один из насущных вопросов в ходе благоустройства подобных объектов – это сохранение зелёных насаждений, жители всегда относятся к нему трепетно.

– Это пространство благоустраивается для людей. Изначально наша задача была в том, чтобы деревья были сохранены максимально. Понятно, что идёт стройка, работает техника, какие-то деревья уже в непригодном состоянии, они конечно могут подвергнуться вырубке. Но значительный процент зелени сохраняется, а убранные деревья будут компенсированы дополнительными посадками молодых саженцев, в частности, вдоль пруда, в районе пешеходных дорожек. Любой эскизный проект на этапе реализации пересматривается в рамках градостроительного контекста.

Специалисты Регионального центра отметили, что в ходе благоустройства территория пруда раскрылась, стала больше, появился эффект масштаба, что смотрится очень хорошо.

Такого результата удалось добиться благодаря тому, что подрядной организацией дно пруда было очищено от растительного и бытового мусора, кроме того, уровень береговой полосы был сглажен, выставлены бордюры, планируется установка второго ряда.

В ходе благоустройства подрядчик столкнулся с тем, что на территории пруда грунтовые воды подходят очень близко к поверхности (на глубине двух метров). Для того, чтобы все конструкции были надёжными, использовалась арматура с большим сечением и бетон. Большое внимание было уделено подготовительным работам.

По замыслу проектировщиков смотровые площадки на пруде должны были размещаться практически на самой воде. В ходе реализации проекта было принято техническое решение поднять площадки выше на полтора метра для того, чтобы сохранить концепцию, но обеспечить конструкции максимальную надёжность. Подрядчик установил площадки на дополнительные сваи.

В настоящее время на объекте проведён электрический кабель, завершены основные бетонные работы, бетон уложен и в тех местах, где по проекту предусмотрена плитка. Протяжённость бетонного основания составляет 75 метров (ширина – 6 метров, высота –15 см). Плитка частично уложена. Завезены элементы оформления. Сейчас прокладывается кабель и оптоволокно, эти работы практически завершены, далее электрики будут работать уже при подключении гирлянд. Световое оформление объекта должно сделать территорию пруда очень нарядной и красивой.

Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.

Фото со страницы Администрации Озерского городского округа

Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/news/61433/

 

2025-06-30PKT14:55:00

Ключевые теги: городской пруд.

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