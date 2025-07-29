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Своя «Магнитная долина» появится в Челябинской области.

Своя «Магнитная долина» появится в Челябинской области.

Фото: медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области появится новый научно-инжиниринговый центр на базе Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова (МГТУ). Проект, получивший поддержку президента России Владимира Путина во время недавнего визита в Магнитогорск, обещает стать мощным импульсом для технологического развития региона, сообщает министерство образования Челябинской области.

Инициатива создания центра принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Ее значимость подчеркивает министр образования и науки региона Виталий Литке:

«Этот проект позволит ученым и инженерам реализовать свой потенциал, разрабатывая и внедряя новые высокотехнологичные решения для производства. Создаваемая инфраструктура обеспечит талантливой молодежи все возможности для научного и профессионального роста прямо в Магнитогорске».

Своего рода «Магнитную долину» интегрируют в городское пространство, она объединит мощности одного из ведущих вузов Урала и компетенции Группы ММК. При университете построят учебно-научные корпуса, лаборатории, модернизируют инфраструктуру вуза. Студенческий городок станет площадкой для проактивной разработки прорывных технологий в горно-металлургической промышленности.

«Центр будет работать по модели полного инновационного цикла, включая использование технологий искусственного интеллекта. Эта синергия расширит масштабы прямой интеграции науки и производства, придаст нужный импульс инновационному развитию комбината и всей отрасли», — сообщали на Магнитогорском металлургическом комбинате.

В рамках проекта запланировано строительство учебно-научных корпусов и лабораторий, модернизация существующей инфраструктуры университета. Проект соответствует указу президента РФ и предусматривает полный инновационный цикл, включая создание цифровых двойников на отечественной платформе. Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных предприятий Челябинской области.

Центр станет уникальной площадкой, объединяющей науку, бизнес и государственную власть, считает ректор МГТУ имени Г. И. Носова Дмитрий Терентьев. Он выразил благодарность губернатору Алексею Текслеру и председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову за их личное участие и поддержку проекта. По словам ректора, центр станет настоящим драйвером технологического прорыва в регионе.

Создание научно-инжинирингового центра — это стратегически важный шаг для Челябинской области. Его основная цель — подготовка специалистов для будущих высокотехнологичных производств. Кроме того, в Челябинске идет строительство кампуса мирового уровня, в 2027 году проект будет полностью реализован. Одним из ключевых пространств кампуса станет учебно-научный корпус, в нем разместят более 40 лабораторий, трансформируемые аудитории, коворкинги, рекреационные зоны и ботанический сад под стеклянной крышей. Кампус и НИЦ станут стимулом для инвестиций, новых рабочих мест и укрепят позицию региона как одного из лидеров в области технологического развития.

Проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/svoya-magnitnaya-dolina-poyavitsya-v-chelyabinskoy-oblasti/

2025-07-30PKT10:34:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Магнитогорск, студгородок.

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