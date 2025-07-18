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Качественное образование в направлениях спорта, туризма и сервиса предлагают абитуриентам в Челябинске.

Учебные программы отвечают современным требованиям рынка.

Не можете представить свою жизнь без спорта? Хотите стать специалистом в области туризма и гостеприимства? Или вы творческая личность, любите разрабатывать уникальные авторские рецепты? В Институте спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета можно изучить всё это и не только.

Институт спорта, туризма и сервиса — крупный научно-образовательный комплекс ЮУрГУ, где ведется подготовка специалистов в области физической культуры, педагогического (физкультурного) образования, адаптивной физической культуры, туризма, гостиничного дела, организации общественного питания, ресторанного сервиса. Образовательная политика ИСТиС нацелена на выпуск квалифицированных специалистов, которые будут востребованы не только на российском, но и на международном рынке труда.

Занятия для студентов проводят российские и зарубежные преподаватели, имеющие ученые степени докторов и кандидатов педагогических, биологических, психологических, экономических, географических, технических, сельскохозяйственных наук. На основе личных примеров дисциплины преподают и представители бизнеса, известные спортсмены, заслуженные тренеры России, работники физической культуры и спорта РФ.

Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ сотрудничает с ведущими научными и образовательными центрами, университетами, а также международными и российскими профессиональными ассоциациями. Благодаря совместным усилиям студенты могут реализовывать научные и профессиональные проекты начиная с первого курса.

В новом учебном году ИСТиС предлагает абитуриентам 209 бюджетных мест на очное и заочное обучение по программам бакалавриата и магистратуры.

В состав Института входят шесть кафедр.

«Спортивное совершенствование». Студенты кафедры входят в состав команд Южно-Уральского государственного университета по различным видам спорта (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, лыжные гонки, кикбоксинг, дзюдо, боевое самбо, бокс, хоккей с шайбой и др.) и ежегодно одерживают множество побед в соревнованиях городского, регионального, федерального и международного уровня. В этом году кафедра набирает абитуриентов на управленческий профиль подготовки в отрасли физической культуры и спорта.

«Теория и методика физической культуры и спорта». За годы работы кафедра выросла в мощный научно-исследовательский и образовательный центр. На сегодняшний день на кафедре работает профессиональный коллектив докторов и кандидатов биологических, медицинских, педагогических наук. Кафедра поддерживает широкие научные связи с ведущими вузами и научными центрами страны.

«Туризм и социально-культурный сервис» — это ведущий научно-образовательный комплекс региона, занимающийся подготовкой специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. С декабря 2023 года кафедра является федеральной инновационной площадкой «Молодежный туризм в условиях межуниверситетского кампуса». Выпускники кафедры становятся успешными сотрудниками государственных органов, крупных предприятий туриндустрии и гостиничной отрасли, а также организаторами и руководителями малых предприятий в турбизнесе.

«Технология и организация общественного питания». Кафедра более 25 лет является ведущей базой региона по подготовке высококвалифицированных специалистов в области питания и ресторанного бизнеса. Подразделение обладает мощной материально-технической базой, в состав которой входят технологические лаборатории, кабинет ресторанного сервиса, лаборатория по контролю качества продуктов питания, лаборатория технологического оборудования, учебная лаборатория «Технология продукции общественного питания». Современные разработки кафедры нацелены на создание новых функциональных продуктов, а также внедрение высокой молекулярной кухни в производственные процессы общественного питания.

Кафедра «Технология и дизайн» известна своими творческими и научными успехами в профессиональной среде не только в России, но и за ее пределами. Важное достоинство кафедры — сплоченный коллектив специалистов, многие из которых являются членами российских и международных профессиональных объединений и имеют отраслевые награды.

«Физическое воспитание и здоровье». Кафедра является сервисной общепрофессиональной и осуществляет учебную, воспитательную, методическую, научно-исследовательскую работу по физическому воспитанию студентов разных направлений, реализуемых в институтах и высших школах вуза. На кафедре функционирует Центр физкультурно-оздоровительных технологий, список направлений секционной работы которого включает более 25 специализаций. В процессе обучения студентов используются современные учебные корпуса с мультимедийным и технологическим оборудованием, а также обширная спортивная инфраструктура, включающая дворец спорта, бассейн олимпийского стандарта, легкоатлетический манеж, скалодром и центр тестирования ГТО. За последний год на кафедре открылись уникальные залы: спортивный зал для занятий шахбоксом «Шах и раунд», современный киберспортивный класс. Кроме того, задействован научно-исследовательский центр спортивной науки.

На базе Института спорта, туризма и сервиса ежегодно проводятся крупные научные и спортивные мероприятия, такие как международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании — icISTIS», спортивный праздник «ЮУрГУ — спортивный вуз!» и международный молодежный фестиваль кулинарного искусства.

Внимание, для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, сроки обучения сокращены до 4,5 года.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/gorod/2025/07/21/75734732/