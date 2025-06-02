Озерск творческий. Мастер-кондитер Елена Пейчева.

В Копейске отметили Всемирный день велосипедиста.

31 мая в разных городах России в четвертый раз состоялись велогонки, приуроченные ко Всемирному дню велосипедиста. Любители велоспорта со всей Челябинской области собрались на гонку в Копейске. Подробнее