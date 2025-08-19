В центре внимания. Фотосушка-2025.

14 августа, в двенадцатый раз, в Центральной городской библиотеке фотографы - любители и профессионалы - и те, кто готов почувствовать и оценить уникальный ракурс, запечатленный через объектив фотоаппарата, встретились на традиционной фотосушке. В этом году ее темой стали открытия каждый день.