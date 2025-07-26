Обратная связь Вторник, 28 октября, 16:22
| Общественная жизнь

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстанвка на 28.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00 Подробнее

| Общественная жизнь

Завершился прием заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подробнее

| Общественная жизнь

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Удостоверения необходимо будет менять заранее. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00

На площадь Ленина справа от МФЦ.

КАТЕГОРИИ ПРИЕМА СОКРАЩЕНЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЗТИ ВТОРСЫРЬЕ В ЧЕЛЯБИНСК.

Смотрите актуальные категории в альбоме фотографий "МОЖНО" в нашей группе ВК.

Но есть и хорошие новости!

На образовательной площадке мы поиграем в ботаническое лото и потренируемся узнавать деревья и кустарники по красивым осенним листьям.

Эту настольную игру самостоятельно сделала наша ученица Настя Ламбина.

Дружественная акция "Дай лапу, друг!" состоится рядом с площадкой Разделяйки.

Ребята проводят благотворительный сбор кормов и утеплителей для приюта "Преданное сердце".

Можно принести:

Крупы.

Сухие и влажные корма для собак и кошек.

Старые одеяла, пеленки, хб футболки и постельное белье.

Мягкие и резиновые игрушки небольшие.

Моющие средства.

Лекарства (хлогексидин, шприцы и т. д)

С ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА АКЦИЯ РАЗДЕЛЯЙКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "РОСАТОМ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА", ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №23

Спасибо Росатому от Разделяйки!

На средства гранта мы закупили мешки, перчатки, спилс-карты и настольные игры для детей.
Информация предоставлена:https://vk.com/album-69416037_211920204

