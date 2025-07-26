Приглашаем на 61ю Разделяйку!
В воскресенье 26 октября 10:00-12:00
На площадь Ленина справа от МФЦ.
КАТЕГОРИИ ПРИЕМА СОКРАЩЕНЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЗТИ ВТОРСЫРЬЕ В ЧЕЛЯБИНСК.
Смотрите актуальные категории в альбоме фотографий "МОЖНО" в нашей группе ВК.
Но есть и хорошие новости!
На образовательной площадке мы поиграем в ботаническое лото и потренируемся узнавать деревья и кустарники по красивым осенним листьям.
Эту настольную игру самостоятельно сделала наша ученица Настя Ламбина.
Дружественная акция "Дай лапу, друг!" состоится рядом с площадкой Разделяйки.
Ребята проводят благотворительный сбор кормов и утеплителей для приюта "Преданное сердце".
Можно принести:
Крупы.
Сухие и влажные корма для собак и кошек.
Старые одеяла, пеленки, хб футболки и постельное белье.
Мягкие и резиновые игрушки небольшие.
Моющие средства.
Лекарства (хлогексидин, шприцы и т. д)
С ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА АКЦИЯ РАЗДЕЛЯЙКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "РОСАТОМ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА", ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №23
Спасибо Росатому от Разделяйки!
На средства гранта мы закупили мешки, перчатки, спилс-карты и настольные игры для детей.
Информация предоставлена:https://vk.com/album-69416037_211920204