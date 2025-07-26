Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00

На площадь Ленина справа от МФЦ.

КАТЕГОРИИ ПРИЕМА СОКРАЩЕНЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЗТИ ВТОРСЫРЬЕ В ЧЕЛЯБИНСК.

Смотрите актуальные категории в альбоме фотографий "МОЖНО" в нашей группе ВК.

Но есть и хорошие новости!

На образовательной площадке мы поиграем в ботаническое лото и потренируемся узнавать деревья и кустарники по красивым осенним листьям.

Эту настольную игру самостоятельно сделала наша ученица Настя Ламбина.

Дружественная акция "Дай лапу, друг!" состоится рядом с площадкой Разделяйки.

Ребята проводят благотворительный сбор кормов и утеплителей для приюта "Преданное сердце".

Можно принести:

Крупы.

Сухие и влажные корма для собак и кошек.

Старые одеяла, пеленки, хб футболки и постельное белье.

Мягкие и резиновые игрушки небольшие.

Моющие средства.

Лекарства (хлогексидин, шприцы и т. д)

С ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА АКЦИЯ РАЗДЕЛЯЙКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "РОСАТОМ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА", ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №23

Спасибо Росатому от Разделяйки!

На средства гранта мы закупили мешки, перчатки, спилс-карты и настольные игры для детей.

Информация предоставлена:https://vk.com/album-69416037_211920204