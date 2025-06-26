Разделяйка и СПИЛС-карты Россиина акции «Разделяйка», которая состоится 28 июня с 9 до 11 часов на площади Ленина справа от здания МФЦ, можно будет не только сдать вторсырье на переработку, а корм в приют «Преданное сердце», но и пособирать СПИЛС-карту России и подтянуть свои знания географии!! КАТЕГОРИИ ПРИЕМА смотрите в альбоме по ссылкеhttps://vk.com/album-69416037_211920204

‍На благотворительный сбор кормов и утеплителей на приюта "Преданное сердце".Можно принести:Крупы!!!Сухие и влажные корма для собак и кошекСтарые одеяла, пеленки, хб футболки и постельное белье.Моющие средства.небольшие плюшевые или резиновые игрушкиРегистрация для волонтеров:https://dobro.ru/event/11247870

С ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА НАША АКЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "РОСАТОМ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА", ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №23На средства гранта мы закупаем мешки, перчатки, настольные игры для детей и в том числе СПИЛС-карты России.

Мы благодарим каждого участника наших акций и особенно наших партнеров ООО «Уралрегионстрой», ИП Прохорова, грузоперевозки «Каблучок», проект «РазделяйКасли», гостевой дом «Ауринко», типографию ПО «Маяк», общественное движение «Зеленый город» и волонтеров проекта «Разделяйка»!

С уважением команда проекта «Разделяйка»

тел. координатора 89080445123, 8951-807-14-15 https://vk.com/eco_oz