Турнир по сборке спилс-карт России.

12 апреля в Озерске прошел городской турнир по скоростной сборке спилс-карт Российской федерации «Россия по кусочкам». Организовали мероприятие старшеклассники лицея №23 Бруннер Михаил и Коченкова Виктория при поддержке городского методического объединения педагогов (руководители проекта Гаврилова Е.В., Кирсанова Л.Е., Бруннер М.Д.).

Спилс-карта России – деревянный пазл, каждый кусочек которого вырезан по форме региона нашей страны. Сборка карты в формате турнира вызывает настоящий азарт, здорово тренирует память и пространственное мышление.Участниками турнира стали 8 команд и 6 участников в индивидуальном зачете из школ 21, 29, 33, 36, 41, лицея 23 и даже д/с №43. Всего 27 ребят-участников и 13 зрителей.

Результаты ребят вызывают уважение!

Собрать за 5-6 мин 89 регионов нашей страны – непростая задача. Даже взрослым очень хотелось поучаствовать.

Индивидуальный зачет

1 место - Гаврилов Александр (д/с №43)

2 место - разделили между собой Устинова Дарина (лицей №23) и Калмыков Дмитрий (школа №36)

3 место - заняли Паков Роман и Медведева Александра (лицей №23).

Командный зачет

1 место - 11б класс 23 лицей (3 мин 38 сек):

Воронин Данила

Оленева Екатерина

Фазлитдинова Вероника

2 место - 10б класс 23 лицей (5 мин 23 сек)

Луценко Полина

Булаева Ярослава

Бегалимова Алеся

3 место - 9б класс 23 лицей (6 мин 35 сек)

Сушко Виктория

Летунова Кристина

Медведева Александра

Организаторы турнира выражают огромную благодарность озёрскому местному отделению партии "Единая Россия" в лице Сметанина Василия и проектному офису "Люди и города" ФГУП ПО "Маяк" за предоставление призов для ребят.

Большущее спасибо арт-пространству "Индиго" за гостеприимство, а творческому союзу "В движении" (г. Челябинск) за предоставление дипломов победителям и призерам.

Теперь наших ребят ждет финал чемпионата по скоростной сборке спилс-карт России в Челябинске.

Монтаж видео - Михаил Бруннер.