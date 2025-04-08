Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Впервые с 2022-го шествие «Бессмертного полка» в Челябинской области будет очным.

О том, что по улицам городов Челябинской области снова пройдет «Бессмертный полк» на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов и членами. регионального правительства объявил губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что в каждой конкретной территории формат шествия определят отдельно.– Но это точно будет очная форма, – пообещал губернатор. – Детали этого мероприятия поручаю отработать всем главам совместно с областным правительством.

При организации шествия Алексей Текслер потребовал уделить особое внимание безопасности.

Напомним, от очного формата проведения шествия «Бессмертного полка» отказались во время пандемии ковида. Тогда важно было разорвать цепочку заражений опасным заболеванием. В прошлом году также решили не проводить шествие в очной форме в целях безопасности южноуральцев. Жителям предложили альтернативные варианты. Портреты героев своей семьи можно было разместить на специальной сайте, но многие жители Челябинской области размещали их также на футболках и на машинах.

Кроме того, на сегодняшнем совещании Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов завершить благоустройство территорий ко Дню Победы до 15 апреля. Как отметил губернатор, важно подготовить к празднику все мемориалы и памятники, проверить состояние мест захоронения погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, а также украсить улицы населенных пунктов Челябинской области и общественный транспорт.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132536/