Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Фото: ИА «Первое областное»

Губернатор Алексей Текслер на совещании по вопросам строительства в режиме видеосвязи рассказал президенту России Владимиру Путину об объекте, который только что сдали. Это новый детсад в поселке Октябрьском Копейского округа.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Современное здание детского сада рассчитано на шесть групп и 120 дошкольников. Оно оборудовано всем необходимым для развития детей. Важно отметить, что учреждение обеспечено охраной и системой видеонаблюдения, а также созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

«Всего в работе в регионе около 100 таких проектов. В этом году сдадут 52 новых соцобъекта и более 100 отремонтируют», — доложил Алексей Текслер.

«Копейск включен у нас в перечень опорных пунктов Челябинской области, как и во всем регионе, здесь реализуются проекты комплексного развития территории. Всего в регионе в работе около ста таких проектов. В этом году будет введено около двух миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что в этом году будет введено около 2 миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области. Примерно столько же регион ввел в прошлом году. Около 800 километров дорог будет отремонтировано, введено 52 новых социальных объекта. Более ста обновятся после ремонта: школы, больницы, поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры. Это помогает региону решать и демографические вопросы.

Алексей Текслер оценил работу строителей и выразил уверенность, что с ними дальше будет развиваться регион и страна.

Губернатор поблагодарил президента России за поддержку, постоянное внимание к региону.

«Алексей Леонидович, мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют. Это хорошие планы. Надо просто идти, идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно, тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, как в Копейске планомерно на протяжении нескольких лет решался вопрос нехватки мест в детских садах и школах посредством строительства новых зданий.

Помимо нового детского сада в Копейске, в Челябинской области завершается строительство детсада на 140 мест в Челябинске, в поселке Западном в микрорайоне Белый Хутор — на 278 мест. Продолжается строительство двух детских садов в Магнитогорске.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/novyy-detskiy-sad-v-chelyabinskoy-oblasti-predstavili-prezidentu-rossii/