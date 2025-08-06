Обратная связь Пятница, 8 августа, 22:38
| Общественная жизнь

Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».

Важные инфраструктурные проекты Челябинска и Магнитогорска губернатор представил президенту. Подробнее

| Общественная жизнь

Турнир по женскому мини-футболу.

Четвертый любительский турнир по женскому мини-футболу в Озерске. Старт первых игр 11.08.2025.  Подробнее

| Общественная жизнь

«Кубок Айвенго» 16.08.2025.

Второй городской турнир по пляжному волейболу среди женских команд 9-59 лет город Озёрск. Подробнее

| Общественная жизнь

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Здание на 120 воспитанников построили в Копейском округе. Подробнее

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году. Теперь попасть на платное обучение станет тяжелее. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 07.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС.  Подробнее

| Общественная жизнь

Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.

Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму. Скоро их станет некуда девать, но вы будете знать, что с ними делать.  Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев».

Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев». По словам губернатора, результаты реализации национальных проектов говорят сами за себя. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Детский хирургический комплекс в Челябинске и многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске — два крупных инфраструктурных проекта, которые будут реализованы на Южном Урале в ближайшие четыре года. Срок — особенно с учетом масштабов строительства — минимальный. О том, в какой стадии находится работа по обоим проектам и какие вопросы их ввод поможет решить, губернатор Челябинской области доложил президенту России Владимиру Путину на недавней встрече в Магнитогорске.

Глава государства оценил объемы работ и уточнил, все ли идет по плану. Алексей Текслер подтвердил: детская хирургия будет сдана в 2027-м, центр в Магнитогорске — к столетию города, в 2029 году.

В Минздраве Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что реализацию обоих проектов губернатор контролирует лично, плюс представители министерства регулярно выезжают на объекты и отчитываются перед федеральным Минздравом.

«Каждую неделю обязательно отправляем фотоотчеты министру здравоохранения Российской Федерации, докладываем, на каком этапе стройка находится, сколько этажей заложили и так далее», — говорит замминистра Нелли Верзакова.

Так, из шести планируемых этажей хирургического корпуса на территории детской областной клинической больницы построено три. Это будет одна из самых крупных больниц хирургического профиля в УрФО.

«Корпус общей площадью 55 тысяч квадратных метров рассчитан на 300 коек, из них 230 коек будут хирургическими и 70 — онкогематологическими, потому что сегодня у нас пока для лечения детей с онкологией и с онкогематологическими заболеваниями отдельно корпус не выстроен и не предусмотрен», — рассказывает замминистра.

В корпусе разместят 16 оперблоков, в том числе три экстренные операционные и две — для гнойно-хирургических патологий.

По словам Нелли Верзаковой, там будут «сосредоточены лучшие умы и руки области»:

«В новой хирургии будет реализовано новое направление — детская трансплантология. В основном будет проходить пересадка почек, печени, легких, для онкогематологических пациентов — костного мозга. Также будет проводиться восстановление слуха у ребятишек, будет представлена сосудистая и челюстно-лицевая хирургия — виды помощи, которые сегодня у нас в регионе отдельно для детского возраста не предусмотрены».

Юных пациентов в новом корпусе будут не только лечить, но и реабилитировать, предусмотрят и комфортные условия для родителей, которым нужно будет находиться рядом с детьми:

«Проект предусматривает уникальные решения, такие как частично эксплуатируемая кровля с садом и зоной отдыха, одноместные палаты площадью не менее 20 квадратных метров, будет отдельный трехэтажный пристрой — там разместятся помещения для сотрудников, конференц-зал».

Еще один важнейший инфраструктурный проект — многопрофильный центр в Магнитогорске, который должен быть построен к 100‑летию города, в 2029 году.

«Центр будет почти на 500 коек — широкой специализации, то есть там будут и кардиологические койки, и неврологические, и хирургические, травматология, почти 30 — реанимационных... Он позволит охватить южный куст региона, обеспечит доступную, качественную медицинскую помощь более чем полумиллиону южноуральцев», — говорит Нелли Верзакова.

По ее словам, проект повысит доступность высокотехнологической помощи, сократит дефицит кадров; централизация помощи позволит оптимальным образом выстроить маршрутизацию пациентов, а это, в свою очередь, снизит стресс и для медицинских работников, уменьшит риск развития внутригоспитальных инфекций, что на сегодня является одним из проблемных вопросов в старых больничных зданиях, снизит смертность.

«А внедрение новых цифровых технологий и пациентоориентированный подход обеспечат то, что этот новый центр будет драйвером развития здравоохранения Южного Урала и символизирует обновление системы именно к юбилею, к 100-летию города Магнитогорска», — резюмировала замминистра.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-novye-medtsentry-na-yuzhnom-urale-stanut-drayverami-razvitiya-zdravookhraneniya/

2025-08-08PKT12:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Алексей Текслер, медицинский центр.

