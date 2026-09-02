Фото: Александр Баранов, «Урал-пресс-информ»

Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше.

«Карабашмедь» поможет готовить будущих металлургов с первого курса.

В Карабаше начал работу металлургический кластер, созданный в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Новая образовательная площадка будет готовить востребованных специалистов для промышленности региона. Кластер открыт на базе Карабашского филиала Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

В этом году филиал техникума переехал в отремонтированное здание в центре города. Соглашение о создании кластера ранее было подписано в правительстве Челябинской области между предприятием «Карабашмедь» и Каслинским промышленно-гуманитарным техникумом.

Новый кластер объединил несколько направлений. Выпускники 9‑х классов смогут получить специальности по металлургии цветных металлов, сварочному производству и технологии аналитического контроля химических соединений. Для выпускников 11‑х классов открыто заочное отделение по направлению «Металлургическое производство». В этом учебном году начали обучение 180 студентов, всего площадка рассчитана на 350 человек.

«Все классы полностью обеспечены компьютерной техникой. Лабораторные работы студенты будут выполнять на специальных стендах, макетах и симуляторах. Первые профессиональные навыки ребята получают в учебных классах, а затем будут допущены на производственную площадку», — пояснила директор техникума Татьяна Гвоздина.

Обучение в кластере будет тесно связано с «Карабашмедью». Студенты смогут проходить учебную и производственную практику на предприятии. Кроме того, в роли преподавателей выступят и сотрудники «Карабашмеди», а сами заводчане при желании смогут получить образование на базе техникума.

Сегодня «Карабашмедь» активно развивается: с начала 2000‑х годов проведена масштабная модернизация химико-металлургического комплекса. При поддержке завода в городе построены и обновлены многие значимые объекты: храм, воскресная школа, спортивный комплекс, бассейн, общественные пространства, торгово-развлекательный центр, жилые дома, здание пожарной части, детские сады и образовательные учреждения.

Федеральный проект «Профессионалитет» помогает модернизировать систему среднего профессионального образования и одновременно открывает новые возможности для развития Карабаша. Уже с первых курсов студенты получают понятную карьерную перспективу: кластер позволяет не только быстрее найти работу после выпуска, но и начать профессиональный путь еще во время учебы.

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