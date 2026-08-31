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В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок.

В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок.

Фото: ИА «Первое областное»

В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок.

Ространснадзор приступил к контролю электронных транспортных накладных.

С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная (ЭТрН) стала обязательной для всех участников грузоперевозок. Бумажный вариант документа теперь допускается только в строго ограниченных случаях, перечень которых утвержден Минтрансом России. Ространснадзор начал проверки с использованием цифровых инструментов, а переходный период продлится до 1 марта 2027 года.

Теперь все грузоотправители, перевозчики и грузополучатели обязаны оформлять транспортные накладные в электронном виде через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Бумажные накладные признаются недействительными, за исключением ситуаций, прямо предусмотренных нормативными актами.

Перечень исключений строго ограничен и включает:

— перевозки грузов военного назначения с участием Министерства обороны РФ;

— каботажные перевозки, выполняемые иностранными перевозчиками из государств — членов ЕАЭС;

— отсутствие устойчивого доступа к интернету в населенных пунктах, включенных в перечень труднодоступных местностей (утвержден распоряжением правительства № 1855‑р);

— случаи, когда грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом;

— ситуации, когда грузоотправителем или грузополучателем выступает иностранная компания, не состоящая в государственном реестре аккредитованных филиалов и представительств;

— перевозки драгоценных металлов и драгоценных камней.

Инспекторы Ространснадзора в ходе рейдов будут запрашивать у водителей документы, включая электронную транспортную накладную. Для этого водитель обязан предъявить QR‑код, сформированный в системе ГИС ЭПД. Инспектор считывает его с помощью мобильного устройства и получает доступ ко всем этапам подписания документа, а также к его актуальному статусу. Это позволяет оперативно проверять легитимность перевозки без необходимости изучения бумажных копий.

Напомним, что по итогам совещания у президента РФ в июне 2026 года был установлен переходный период. До 1 марта 2027 года инспекторы не будут выписывать штрафы за использование бумажной накладной вместо электронной — в таких случаях они ограничатся устным замечанием. Однако участникам рынка рекомендуется как можно скорее перейти на электронный документооборот, чтобы избежать проблем после окончания переходного этапа.

Переход на обязательное применение ЭТрН — важный шаг в цифровизации транспортной отрасли. Он позволяет повысить прозрачность грузоперевозок, ускорить обработку документов и снизить административную нагрузку на бизнес.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-09-02PKT10:39:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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