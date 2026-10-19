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Температура снизится до нормы на Южном Урале в третьей декаде октября.

Температура снизится до нормы на Южном Урале в третьей декаде октября.

Фото: ИА «Первое областное»

Температура снизится до нормы на Южном Урале в третьей декаде октября.

Воздух остудит арктический фронт.

На наступившей неделе погода в Челябинской области ожидается комфортной: осадков почти не будет, а температура воздуха снизится до привычных октябрьских значений, передает 1obl.ru со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Начнется неделя с вторжения в регион арктического фронта, под влиянием которого сегодня, 19 октября, пройдет дождь и температура воздуха резко снизится. В дальнейшем определять погоду на Южном Урале будет антициклон, который распространится с европейской территории России, и регион окажется на его периферии, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре.

По предварительным прогнозам, в Челябинске на протяжении всей недели ночные температуры будут варьироваться от нуля до слабого плюса, дневные — от +7 до +9 градусов. Небольшой дождь пройдет только сегодня.

На севере области ночные и дневные температуры будут чуть ниже. Предварительно, неделя выдастся сухой.

В горнозаводской зоне самым холодным днем станет вторник, 20 октября: воздух прогреется всего до +4 градусов. В остальные дни синоптики обещают от +5 до +8 градусов.

На юге Челябинской области температура будет чуть выше — от +8 до +11.

К концу недели возможны изменения в связи с корректировкой данных, предупреждают синоптики. За ежедневными точными прогнозами следите на нашем сайте.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-10-19PKT09:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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