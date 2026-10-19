Фото: Олег Каргаполов, архив «Вечернего Челябинска»

Фейковые компенсации от «Яндекса» начали предлагать мошенники южноуральцам.

После атаки на дата-центры аферисты придумали новую схему мошенничества. Россиянам предлагают якобы компенсировать невозможность пользоваться сервисами «Яндекса» в привычном режиме.

От жертвы, как и в других аферах, требуется перейти по ссылке и ввести свои банковские данные якобы для получения средств. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он отметил, что на фоне атак БПЛА на дата-центры «Яндекс» мошенники активизировались и начали рассылать фейковые СМС-сообщения, где предлагают лже-компенсацию за временный простой и невозможность пользоваться сервисами. Кроме этого, от имени «Яндекса» аферисты рассылают информацию, что аккаунт пользователя якобы заблокирован из-за сбоя. Другой вариант обмана: данные, хранящиеся в «Яндекс.Диск» повреждены. Поэтому просят перейти по ссылке для его восстановления.

Ссылка, конечно же, вредоносная. И никакие банковские данные вводить нельзя.

Как ранее сообщала «Губерния», мошенники используют и другую новую схему обмана: представляясь сотрудниками государственных или медицинских учреждений, они предлагают установить «обновления для Госуслуг». На деле файл может оказаться вредоносным и дать злоумышленникам возможность получить данные смартфона или компьютера.

— Важно помнить простое правило: государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложения по ссылке из звонка или сообщения. Приложения нужно загружать только из официальных источников, а информацию об обновлениях проверять непосредственно в самом сервисе, — отметил депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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