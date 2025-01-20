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Обновление приложения «Госуслуги Дом» упрощает южноуральцам управление жильем.

В начале января в мобильном приложении «Госуслуги Дом», созданного для решения вопросов ЖКХ, появилась новая функция гостевого доступа. Она позволяет собственникам жилья делегировать управление своей недвижимостью доверенным лицам. Теперь наниматели и временные жильцы могут самостоятельно передавать показания, оплачивать счета и отправлять заявки в управляющую организацию без участия собственника.

Чтобы предоставить гостевой доступ, собственнику достаточно указать номер телефона гостя, связанный с аккаунтом на «Госуслугах», и подтвердить запрос в приложении. Хотя гости смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и обращаться в управляющие и ресурсоснабжающие организации, их возможности не будут равны тем, что есть у собственника. Например, гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, участвовать в домовых чатах и страховать недвижимость. Собственник в любой момент может отозвать гостевой доступ, а гость — отказаться от него.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик отметил, что нововведение оценят, в частности, молодые люди, которые помогают своим старшим родственникам с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета.

С момента запуска приложения «Госуслуги Дом» его удобство оценили более 8 миллионов россиян, из которых более 222 тысяч — пользователи из Челябинской области. С последним обновлением приложение стало доступно и для владельцев индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников. Они убеждают жертв установить на смартфон новое приложение, которое якобы позволяет удобно оплачивать коммунальные платежи. Однако это приложение на самом деле дает злоумышленникам возможность красть деньги с банковских счетов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1130751/