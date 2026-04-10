Раньше обычного в регионе зацвели волчьи ягоды. В прошлом году они распустились 18 апреля, а в этом году цветение началось 9 апреля.

Обычно дафна (научное название растения) зацветает в начале мая. Но, как обратили внимание сотрудники национального парка «Таганай», в последние несколько лет волчьи ягоды распускаются раньше.

— Этой весной волчьи ягоды побили прошлогодний рекорд. Если в 2026-м растение начало цвести 18 апреля, то в этом году — еще раньше — 9 апреля. Такое мы фиксируем впервые за 20-летнюю историю наблюдений, — рассказали сотрудники нацпарка.

Как добавили специалисты, сроки вегетации сдвинула ранняя весна. Даже внезапный снегопад и понижение температуры воздуха, которые наблюдались в национальном парке на прошлой неделе, не изменили планов растения на ранее цветение. При этом сотрудники «Таганая» добавили, что при всей своей красоте дафна — растение ядовитое. Его не стоит нюхать и трогать.

Напомним, в марте этого года отмечалось, что в Челябинской области на две недели раньше обычного срока проснулись муравьи. Как правило, их активность начинают фиксировать ближе к 1 апреля, но в 2026-м первые насекомые появились на оттаявшем муравейнике возле Верхней тропы Таганая почти на полмесяца раньше.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1139893/