Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

На Таганае раньше срока зацвела ольха.

На дереве-«хамелеоне» появились сережки.

В национальном парке «Таганай» природа в этом году просыпается значительно раньше среднемноголетнего срока. Например, на неделю с лишним раньше зацвела ольха: на днях на дереве появились сережки. Как отметили в пресс-службе нацпарка, сережки «украшают» мужское дерево, а на женском весной появляются скромные зеленые колоски.

«К осени в колосках созреют плоды — маленькие орешки, окруженные узкими крылышками. К этому времени они словно деревенеют и становятся похожи на шишки хвойных деревьев»,— рассказали в «Таганае».

Деревом-хамелеоном ольху называют потому, что на срезе она может менять окраску от красновато-оранжевой до темно-фиолетовой.

Кстати, ольха способна усваивать азот и обогащать им почву.

Ранее на Таганае на две недели раньше среднемноголетнего срока появились ветреницы.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-taganae-ranshe-sroka-zatsvela-olkha/