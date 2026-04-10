Назвали сферы, где в Челябинской области будут развивать сильную конкуренцию.

Дорожную карту по содействию развитию конкуренции в Челябинской области на 2026-2030 годы приняли на заседании Совета по содействию развитию конкуренции. Губернатор считает, что работу нужно усиливать не только на региональном, но и на муниципальном уровне.

По словам главы региона Алексея Текслера, приоритет сделают на сферах, напрямую влияющих на качество жизни людей. Речь про ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство и обращение с ТКО. Кроме того, обратят внимание на развитие конкуренции в торговле, в том числе через соглашения о добровольном ограничении наценок на товары первой необходимости и поддержку местных производителей.

Добавим, что стандарт развития конкуренции в России реализуется с 2015 года, сейчас работа ведется по федеральному проекту «Развитие конкуренции» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отметила министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, в 2025 году проводился мониторинг оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательства и удовлетворенности потребителей качеством, ценообразованием и возможностью выбора товаров, работы и услуг на региональных рынках. Оказалось, что предприниматели и жители достаточно высоко оценивают состояние конкурентной среды в регионе.

Так, 67,9% опрошенных предпринимателей отметили высокий и умеренный уровень конкуренции, а отсутствие административных барьеров – 76,7% респондентов. Большинство опрошенных потребителей – почти 65% – отмечают, что за последние три года их права не нарушались.

Как ранее сообщала «Губерния», южноуральцы хотели бы, чтобы увеличилась конкуренция в сфере ЖКХ. В 2025 году южноуральцы направили в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) региона более 46 тысяч обращений — от одной до четырех тысяч жалоб на управляющие компании инспекция получала ежемесячно. В основном жители жаловались на невыполнение управляйками своих обязанностей. По итогам контрольно-надзорных мероприятий ГЖИ зафиксировала 2441 нарушение, что значительно больше, чем в 2024 году (737). Количество выданных предписаний возросло с 737 до 1073. Также существенно увеличилось число протоколов об административных правонарушениях: с 253 в 2024 году до 821 в 2025-м.

