Синоптики дали прогноз на август в Челябинской области.

Успевайте порадоваться солнышку и теплу | Источник: Наталья Лапцевич

Погода в августе на Южном Урале будет укладываться в рамки климатической нормы, аномальных жары, осадков и засухи не ожидается. Такой прогноз в пятницу, 1 августа, опубликовал челябинский Гидрометоцентр.

По данным Росгидромета, среднесуточная августовская температура по Челябинской области будет колебаться в пределах +15 — +20°C при норме +15 — +19°. В пределах климатической нормы, по прогнозу Гидрометцентра России, будет и количество осадков: 32-90 мм.

Источник: Гидрометцентр России

Источник: Гидрометцентр России

Кстати, в некоторых регионах страны последний месяц лета обещает быть необычно жарким, например на северо-западе России, в Черноземье, на Кавказе, Кубани и Дальнем Востоке. А вот Сибирь, наоборот, ждёт очень холодный август, рассказал научный руководитель ГМЦ России, метеоролог Роман Вильфанд.

Информация предоставлена: https://74.ru/text/summer/2025/08/01/75789647/