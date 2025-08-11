Обратная связь Среда, 13 августа, 08:17
Новости » Общественная жизнь

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

В Челябинске набирают популярность специальные отели для животных — зоогостиницы. Ажиотаж в них начинается летом, когда южноуральцы уезжают в отпуска и не могут оставить своих питомцев родным или друзьям. Пока отдать любимца незнакомым людям решаются не все, но тем не менее количество зоогостиниц по городу растет. Как подготовить себя и животное к такому испытанию и что ждет зверей в гостинице, выяснял корреспондент Первого областного информагентства.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

По стенам расставлены одноэтажные и двухэтажные вольеры для кошек, для собак отдельно комнатки или просторные люкс-номера, посреди зала стоит игровая зона для любого животного — так выглядит одна из зоогостиниц Челябинска. Управляющая Елена Карандасова рассказала, что отель в Ленинском районе заработал всего год назад, а сегодня уже открывается третий филиал, на ЧТЗ (еще один — в Калининском районе). И некоторые кошки и собаки стали за это время уже постояльцами, возвращаются в третий или четвертый раз.

«Сейчас в основном практикуют домашние передержки, но это большие риски инфекций при контакте разных животных, многие люди ведь не прививают своих питомцев, редко водят к ветеринару. А у нас это исключено: каждый номер обрабатывается, животные не контактируют между собой», — рассказала Елена.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

 Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Гостиница работает круглый год, сдать или забрать питомца можно даже 31 декабря или 1 января. Но вот летом места заняты уже на два-три месяца вперед: челябинцам понравилась возможность отдавать питомцев в специализированные места, где кошек и собак кормят по расписанию, которое вы дадите, всем моют вольеры, а в случае недомоганий отвезут любимца к ветеринару. Так однажды спасли постоялицу Джесс: после прогулки собаке стало плохо с сердцем. Ее срочно повезли к ветеринару, где ее состояние стабилизировали. А потом работница гостиницы каждую ночь оставалась в отеле, спала на диванчике с Джесс, лишь бы она не волновалась и снова не довела себя до клиники.

В гостинице есть небольшие места для кошек и двухэтажные люксовые вольеры — их чаще отводят для «больших семей», когда люди сдают несколько кошек сразу. Для собак тоже есть разные места: вольеры или просторные «комнатки». А живут здесь все как в садике или детском лагере: прогулки для собак несколько раз за сутки, ежедневная уборка номеров, завтрак, сон-час, затем время игр и обед/ужин. Каждый хозяин может составить питомцу личное расписание: когда кормить, когда гладить, нужно ли выпускать побегать.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

 Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

 Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Кстати, в гостинице могут предоставить лотки, поводки, лежанки и корм. Вскоре собакам тут даже временные адресники будут выдавать. Но чаще хозяева привозят все свое, и это правильно: питомцы чувствуют родной запах и успокаиваются, легче переносят стресс. Кто-то с животными приносит игрушки или даже свои тапки и носки, которые питомцы любят грызть или воровать.

«Да, животные по-разному переносят гостиницу, для кого-то это стресс: они голодают, бастуют. Но еще ни одно сердечко не осталось нерастопленным. Все к нам возвращаются. В работе с животными главное — забота и любовь, и все. Когда звери видят, что к ним хорошо относятся, они „тают“, начинают кушать, начинают доверять, а потом уже отсюда не хотят уезжать. У нас были случаи, когда хозяину приходилось с боем затаскивать кота в переноску, потому что он не хотел уходить», — поделилась Елена.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Жить в гостинице животные могут долго, кто-то остается даже на три месяца. И, кстати, это касается не только кошек и собак: принимают шиншилл, попугаев, кроликов, крыс. Но есть несколько правил: непривитых кошек не будут пускать в игровую зону, чтобы они случайно никого не заразили, собак без прививок и паспорта вообще не возьмут — они легко могут подхватить что-то во время прогулок. Зато «устрашающие» породы собак берут, как и животных с особенностями по здоровью, просто к ним будет особый уход: к кошкам с лейкозом, к примеру, будут приходить с уборкой в последнюю очередь, чтобы случайно не занести вирус к другим обитателям.

«Мы делали как-то котику ингаляции, у него были приступы астмы. Чтобы не было рецидивов, делали раз в четыре дня, сажали его в переноску, все оборудование подключали. И мы даем таблетки, ставим уколы, все делаем по расписанию, которое предоставляет хозяин. Сейчас и памперсы начали собачкам менять», — сказала работница зоогостиницы.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Челябинцы все еще боятся отдавать любимцев в гостиницы и зооняням, и в гостиницах этот страх понимают: они же для людей как дети, за них переживаешь, их любишь. Чтобы снизить страх, в отелях делают утром и вечером фото- и видеоотчет, а дополнительной услугой могут сделать в номере круглосуточное видеонаблюдение. Так человек может в любой момент посмотреть на животное, проверить его состояние или написать в гостиницу и попросить о какой-то услуге: поменять пеленку, досыпать сухой корм, срочно почесать животик.

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsy-na-vremya-otpuska-otpravlyayut-svoikh-zhivotnykh-v-spetsialnye-gostinitsy/

2025-08-12PKT11:01:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, питомцы, зоогостиницы.

