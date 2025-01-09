Южноуральцам напомнили, как после новогодних праздников правильно утилизировать елку.

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— Отслужившие свой срок новогодние деревья будут организованно вывозиться транспортировщиками ТКО на объекты размещения отходов в соответствии с территориальной схемой. Перевозка будет осуществляться отдельной техникой, предназначенной для вывоза крупногабаритных отходов, — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Правильнее всего было бы воспользоваться одним из следующих способов утилизации живого дерева. Можно, например, сдать елку в специальный пункт, откуда ее отправят на переработку. Из отслуживших деревьев там сделают щепу, которая используется для удобрения почвы в парках.

Традиционно в начале года ели и сосны также принимает Челябинский зоопарк. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры, блесток и других украшений, которые могут навредить животным. Некоторые животные используют эти деревья для еды, другие точат о стволы когти или рога, а третьи натираются хвойным ароматом. Кстати, из ствола хвойного дерева можно сделать когтеточку и для домашних кошек.

Также ставшую ненужной новогоднюю елку можно использовать на собственной даче в качестве дров или удобрения. А еще из хвойных веток можно сделать веники для бани.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1130514/