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Всемирный день растения отмечают 13 мая.

Одуванчик помогает пищеварению и восстановлению печени.

Сторонники народной медицины считают одуванчик одним из мощных лечебных средств со множеством полезных свойств. При этом ценятся все части одуванчика — и корень, и листья, и цветы.

Листья одуванчика богаты инулином, улучшающим работу кишечника и помогающим при запорах. Также инулином стимулируется производство ферментов, расщепляющих жиры.

Одуванчики обладают мочегонным эффектом, что позволяет выводить токсины и излишки жидкости из организма. Это особенно полезно при отеках и для поддержания нормальной работы почек.

«Экстракты одуванчика содержат антиоксиданты, уменьшающие воспаление и поддерживающие иммунную систему. Витамины и минералы растения укрепляют защитные силы организма и повышают сопротивляемость к инфекциям»,— говорят фитотерапевты.

Одуванчик традиционно используется для улучшения функции печени. Он помогает очищать и восстанавливать орган после токсических воздействий.

Что делают из одуванчиков:

настой из листьев — для приготовления настоя берут свежие или сушеные листья. Они заливаются кипятком и настаиваются 10—15 минут. Такой настой помогает при проблемах с пищеварением и может использоваться как мягкое мочегонное средство;

чай из корней — корни одуванчика высушивают и измельчают, затем заваривают как чай. Таким способом очищается печень и улучшается обмен веществ;

настойку из цветков — с цветками одуванчика делают настойки на спирту. Они обладают противовоспалительными свойствами и бывают полезны при кожных заболеваниях;

блюда — свежие листья одуванчика добавляют в салаты, супы и другие блюда. Они придают им пикантный вкус и обогащают витаминами;

масло из одуванчиков — из цветов одуванчика также можно получить масло для массажа и снятия воспалений на коже.

Важно! Перед применением одуванчиков в лечебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме каких-либо медикаментов.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/oduvanchik-pomogaet-pishchevareniyu-i-vosstanavlivaet-pechen/