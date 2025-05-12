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В Челябинской области создали кинокомиссию для организации съемок фильмов и сериалов.

Решение о создании такой комиссии, которая бы занималась поддержкой киностудий в организации съемок на Южном Урале, было принято губернатором Алексеем Текслером еще год назад. Теперь кинокомиссия официально создана, назван ее состав. Председателем кинокомиссии Челябинской области стал первый заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Как рассказали в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области, функции региональной кинокомиссии были озвучены в Челябинске на стартовавшем сегодня, 13 мая, форуме «Российская креативная неделя — Урал». Кинокомиссия будет предоставлять информацию об уникальных местах Южного Урала киностудиям, решать организационные проблемы и отбирать перспективные киносценарии фильмов и сериалов для дальнейшей нефинансовой поддержки (помощь в выборе локаций, организации кастинга, оплата трансфера и другие меры).

Как мы уже отметили, главой кинокомиссии стал Иван Куцевляк. Также в ее состав вошли гендиректор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, директор областного киноцентра Юрий Сычев, заведующий кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК Николай Тележников, один из авторов инклюзивного фестиваля «Незримое кино» Александра Петрова и другие представители индустрии.

— На поверхности первая задача — это помощь в развитии, содействие киностудиям, даже небольшим, молодым. Кроме того, кинокомиссия создается для координации работы всех органов власти и иных структур (МВД, ГИБДД), которые так или иначе могут помочь в съемочном процессе, — комментирует первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

По словам гендиректора компании «НМГ Студия» Дмитрия Табарчука, для поддержки интереса киностудий к съемкам фильмов и сериалов на Южном Урале, стоит озаботиться приобретением съемочной техники, а также подготовкой профессиональных кадров.

К слову, Челябинская область уже сегодня активно развивает киноиндустрию. Подготовка профессиональных кадров ведется в Челябинском государственном институте культуры на кафедре режиссуры с 2005 года. В институте функционируют кинопавильон, звуковая студия и имеется необходимое оборудование. Значимым событием является фестиваль «ЧелоВечное кино», проводимый с 2017 года и предлагающий участникам питчинги, образовательные лаборатории и мастер-классы. Областной киноцентр им. Герасимова вносит свой вклад в развитие регионального кинематографа.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133181/