Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил уникальную инновационную школу «СКОЛКА» в Москве.

В конце ноября правительство Челябинской области, администрация Озерского городского округа и АО «Римера» заключили соглашение о социальном партнерстве.

В продолжение работы губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с министром образования и науки Челябинской области Виталием Литке ознакомился с возможностями уникальной инновационной школой «СКОЛКА» в Москве, основателем которой является почетный гражданин Челябинской области и Озерска Андрей Комаров.

Гостям провели экскурсию по школе и рассказали, что образовательное учреждение ориентировано на формирование прикладных компетенций в сфере ИИ и информационных технологий, креативных индустрий, биотехнологий и освоения космоса. Образовательная система полного цикла направлена прежде всего на получение практических навыков в области индустрий будущего, решение реальных задач от лидеров индустрий. Это поможет школьникам подготовиться к профессиональным вызовам.

В многофункциональных пространствах кампуса площадью 17 200 м2 учащиеся смогут проводить эксперименты, развивать собственные проекты, заниматься творчеством. Главе региона представили лабораторный комплекс, который оборудован на уровне ведущих вузов страны. Для развития творческих навыков доступны арт- и медиастудии, кулинариум. Для занятий спортом предусмотрены многофункциональные спортивные залы со скалодромом и 3D-залом, а также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола на пришкольной территории.

«Благодарю Андрея Ильича (Комарова) за предоставленную возможность увидеть инновационную школу. Это не просто объект, это новая философия, технологии, подходы. Будем перенимать их и реализовывать в регионе, в частности, практикоориентированная модель обучения «СКОЛКИ» ляжет в основу нового лицея в Челябинске. И это не просто финансовые вложения, это прежде всего проекты развития, которые откроют для наших детей новые возможности», - подчеркнул Алексей Текслер.

Для первых учеников «СКОЛКА» открыла свои двери в сентябре 2024 г. В настоящее время в новой школе обучаются 360 детей. В штате школы более 150 учителей и других специалистов (психологи, логопеды, лаборанты и другие). Также в школе планируется предоставление грантов для талантливых детей из Москвы и других регионов. Строительство было осуществлено в рамках концессионного соглашения в сфере образования.