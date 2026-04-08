Челябинские тхэквондисты сразятся за медали первенства мира.

В составе сборной России на турнире выступят Никита Губанов и Варвара Грязнова.

Тренерский штаб сборной России по тхэквондо объявил имена спортсменов, которые выступят в составе национальной команды на первенстве мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан). В заявку вошли и два тхэквондиста Челябинской области — регион на международных стартах представят Никита Губанов и Варвара Грязнова, сообщает Союз тхэквондо России.

В эти дни сильнейшие тхэквондисты страны проходят учебно-тренировочные сборы в Московской области. Посетил их занятие и напутствовал на успешное выступление в первенстве мира президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов. А уже завтра, 11 апреля, наша команда отправляется в Ташкент, где будет бороться за медали главного старта сезона среди юниоров 15—17 лет.

В заявку национальной сборной вошли 20 спортсменов (10 юниоров и 10 юниорок). Сборная России будет представлена на турнире максимальным составом и поборется за награды в каждой весовой категории. Отправились в столицу Узбекистана и два спортсмена Челябинской области — Варвара Грязнова (63 кг) и Никита Губанов (73 кг).

Напомним, что накануне наши земляки стали призерами турнира «Кубок сильнейших» в Беларуси. Оба занимаются в челябинской СШОР «Коре». Варвара является подопечной Евгения Калимуллина, а Никита — Максима Карпова, Александра Энса и Андреаса Саломидиса.

