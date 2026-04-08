Обратная связь Пятница, 10 апреля, 22:41
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Челябинские тхэквондисты сразятся за медали первенства мира.

В составе сборной России на турнире выступят Никита Губанов и Варвара Грязнова. Подробнее

| Общественная жизнь

На Южном Урале отработали борьбу с огнем, угрожающим населенному пункту.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральцам стал доступен новый чат-бот для общения с управляющими компаниями.

| Общественная жизнь

Как испечь ПП‑кулич.

У выпечки будет сниженная калорийность. Подробнее

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

На озере в Каслинском округе с плывущей льдины сняли 75-летнего рыбака.

| Общественная жизнь

Премьеры, выставки и кино: как сделать весну богатой на впечатления для всей семьи.

| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Фото: Союз тхэквондо России (vk.com/worldtaekwondorussia)

В составе сборной России на турнире выступят Никита Губанов и Варвара Грязнова.

Тренерский штаб сборной России по тхэквондо объявил имена спортсменов, которые выступят в составе национальной команды на первенстве мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан). В заявку вошли и два тхэквондиста Челябинской области — регион на международных стартах представят Никита Губанов и Варвара Грязнова, сообщает Союз тхэквондо России.

В эти дни сильнейшие тхэквондисты страны проходят учебно-тренировочные сборы в Московской области. Посетил их занятие и напутствовал на успешное выступление в первенстве мира президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов. А уже завтра, 11 апреля, наша команда отправляется в Ташкент, где будет бороться за медали главного старта сезона среди юниоров 15—17 лет.

В заявку национальной сборной вошли 20 спортсменов (10 юниоров и 10 юниорок). Сборная России будет представлена на турнире максимальным составом и поборется за награды в каждой весовой категории. Отправились в столицу Узбекистана и два спортсмена Челябинской области — Варвара Грязнова (63 кг) и Никита Губанов (73 кг).

Напомним, что накануне наши земляки стали призерами турнира «Кубок сильнейших» в Беларуси. Оба занимаются в челябинской СШОР «Коре». Варвара является подопечной Евгения Калимуллина, а Никита — Максима Карпова, Александра Энса и Андреаса Саломидиса.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/chelyabinskie-tkhekvondisty-srazyatsya-za-medali-pervenstva-mira/

2026-04-10PKT12:40:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги