На Южном Урале в почтовых отделениях начнут продавать безрецептурные лекарства.

В ближайшее время «Почта России» может существенно расширить перечень доступных услуг. В отделениях начнут продажу лекарств и откроют пункты выдачи заказов маркетплейсов. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут переведены в электронный вид, появятся новые возможности для электронного документооборота. Это предусматривает законопроект, разработанный Минцифры с учетом изменений на рынке доставки и направленный на развитие «Почты России».

Согласно законопроекту, одним из нововведений станет переход на электронную доставку квитанций за жилищно-коммунальные услуги — россияне смогут получать их в личных кабинетах на «Госуслугах». Пенсионеры, льготники и граждане без учетной записи на портале «Госуслуг» продолжат получать бумажные документы. Кроме того, «Почта России» сможет размещать рекламу на платежных документах. Средства, сэкономленные на печати квитанций и их доставке, а также доходы от рекламы направят на развитие почтовой инфраструктуры.

Отделения «Почты России» получат возможность продавать безрецептурные лекарства. Перечень препаратов и условия их реализации определит федеральное правительство. Такая услуга будет особенно актуальна для жителей небольших и удаленных населенных пунктов, где аптек мало или совсем нет.

Банки больше не смогут брать комиссию за оплату услуг на почте. Маркетплейсы из реестра цифровых платформ обяжут доставлять товары в почтовые отделения или открывать там свои пункты выдачи. Также у почты появится возможность привлекать сторонних перевозчиков для коммерческой логистики.

Гражданам станут доступны бесплатные SMS о поступлении отправлений. Почта также сможет преобразовывать бумажные отправления в электронный формат и направлять их в личный кабинет на «Госуслугах».

Почтальоны по-прежнему будут доставлять пенсии, но «Почта России» будет получать за это больше денег от Социального фонда. Это изменение не отразится на гражданах, получающих пенсии.

Ранее «Почта России» выпустила специальный тираж памятных марок с портретом Героя России, гвардии младшего лейтенанта Андрея Мосина родом из села Долгодеревенского.

