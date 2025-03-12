фото:Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Текслер вошел в Координационный совет по разработке Стратегии развития креативных индустрий России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с руководителем Департамента культуры Москвы Алексеем Фурсиным и арт-продюсером Софьей Троценко вошел в проектную группу по выработке региональной политики в сфере креатива. В ее задачи входит анализ практик и законодательства, типов и видов креативных кластеров и предложения по их развитию.

Доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году должна достичь 6%. Для этого Координационным советом, в состав которого вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, будет разработан стратегический документ.

В документе предусмотрят все ключевые вызовы. Это дефицит кадров и компетенций, санкции, ограничившие доступ к программному обеспечению и финансовым инструментам. Координационный совет будет состоять из четырех проектных групп. К концу марта они подготовят предложения по структуре и содержанию стратегии, а к маю 2025 года – итоговый драфт документа. Разработанный документ летом будет представлен в рамках стратегической сессии председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Отметим, что за три года доля креативных индустрий в ВВП России увеличилась с 3,2 до 4,1%, а доля занятых в этом секторе экономики выросла до 4,6 миллиона человек.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131975/